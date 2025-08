Si può edificare senza piani attuativi: la sentenza del Cga Sicilia

Costruzioni

La pronuncia dei giudici amministrativi apre nuovi scenari

Pronunciandosi e respingendo il ricorso d’appello del comune di Agrigento, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Cga), sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ha stabilito la piena legittimità del «permesso di costruire convenzionato» per superare l’immobilismo burocratico spesso legato alla mancata adozione di piani attuativi.

Al centro della controversia c’era la richiesta di permesso a costruire di un cittadino che intendeva realizzare una media struttura di vendita ad Agrigento. Il Comune aveva negato l’autorizzazione motivando il diniego con la mancata adozione della prescrizione esecutiva, uno strumento urbanistico attuativo che, di fatto, non era mai stato né redatto né approvato dall’amministrazione comunale.La sentenza del Cga, scritta dal consigliere Sebastiano Di Betta sotto la presidenza di Ermanno de Francisco, ha ribaltato questa impostazione, riconoscendo la necessità di superare l’inerzia amministrativa. I giudici hanno stabilito che l’area in questione, sebbene formalmente priva di un piano esecutivo, si presentava in realtà come un «territorio urbano consolidato e strutturato», dotato delle infrastrutture primarie. In un contesto del genere, la pretesa dell’amministrazione di un piano attuativo mai realizzato e di fatto abbandonato è stata giudicata irragionevole e lesiva del diritto del privato.