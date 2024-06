Siccità, Coldiretti accusa: «Ancora tutto fermo per i voucher fieno promessi da Schifani

LA DENUNCIA

L'associazione degli agricoltori: «Evidentemente dopo le elezioni torna l'indifferenza verso uno dei comparti vitali della Sicilia»

«Nonostante la situazione tragica che vivono gli allevamenti siciliani, che peggiore ogni giorno di più, la terza commissione all’Ars (Attività produttive) che dovrebbe dare seguito a quanto stabilito con il presidente della Regione Renato Schifani non riesce ad avere il numero legale e quindi definire il percorso avviato per il voucher del fieno». È la denuncia di Coldiretti Sicilia che rilancia l’allarme sulla mancanza di foraggio per gli animali e nel contempo stigmatizza «un comportamento assolutamente non condivisibile di politici che evidentemente dopo le elezioni ritengono l’agricoltura un tema non più interessante».