Siccità, dalla Regione sostegno a oltre 23 mila aziende agricole

Agea

Un sostegno alle aziende agricole siciliane che nel 2024 hanno subito un danno economico a causa della siccità. Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato il decreto di concessione ai 23.062 beneficiari individuati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Lo stanziamento ammonta a 35 milioni di euro, risorse della misura 23 del Psr Sicilia 2014-22 «Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali».

La somma è così ripartita: 18 milioni per il comparto agrumicolo, 11 milioni per l’olivo e 6 milioni per quelli del mandorlo e del pistacchio. Tra pochi giorni si aprirà la finestra temporale nella quale i beneficiari individuati dal decreto di concessione potranno presentare le domande ai Centri di assistenza agricola attraverso il portale Sian.