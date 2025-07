Sicilia e autonomia finanziaria, così la Regione potrà modificare le aliquote fiscali

economia

Le parole dell'assessore all'Economia Dagnino dopo l'ok al decreto legislativo

«Grazie alle nuove norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria la Regione potrà finalmente modificare le aliquote di alcuni tributi statali, nonché prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni applicabili esclusivamente nel proprio territorio».

Lo ha detto l’assessore regionale dell’Economia Alessandro Dagnino commentando l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo che modifica la normativa in materia di autonomia finanziaria.