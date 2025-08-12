economia
Sicilia, la proposta di Confesercenti alla politica regionale: «Si istituiscano i distretti urbani del commercio»
Chiesto anche un tavolo tecnico con le associazioni di categoria
Con una nota indirizzata all’assessore regionale alle attività produttive della Regione Edy Tamajo, il presidente di Confesercenti Sicilia Vittorio Messina sollecita l’avvio dell’iter legislativo per l’istituzione dei distretti urbani del commercio in Sicilia.
«La proposta nasce dalla consapevolezza che il commercio di prossimità rappresenta un presidio fondamentale per la coesione sociale, la rigenerazione urbana e la competitività economica dei nostri territori – scrive Messina – In tal senso, il modello adottato dalla Regione Piemonte, che ha recentemente stanziato risorse significative per la promozione dei distretti, costituisce un esempio virtuoso da cui trarre ispirazione».
L'associazione propone la stesura di una legge regionale che definisca il quadro normativo dei distretti, l'avvio di un tavolo tecnico con le associazioni di categoria e i Comuni siciliani per la co-progettazione, la programmazione di bandi regionali con contributi a fondo perduto per riqualificazione urbana, innovazione tecnologica, promozione del commercio locale e formazione degli operatori.