Sicilia Sud Est: il Sistema Camerale al fianco delle imprese per aiutarle a crescere

L'INCONTRO

L’evento è stato anche l’occasione per presentare l’ingresso nella Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione

Ieri , presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia (Piazza della Borsa, Catania), si è tenuto l’evento “Sinergia e opportunità del Sistema Camerale” dedicato alle imprese di Catania, Ragusa e Siracusa. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di presentare alle imprese delle tre province gli strumenti e i servizi che il Sistema Camerale offre per supportarle nel loro percorso di crescita sia sul mercato interno sia su quelli internazionali, attraverso attività di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione.

L’evento, inoltre, ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare il ruolo centrale della Camera di commercio nel supporto e nello sviluppo del tessuto economico locale, mettendo in luce l’impegno quotidiano dell’ente al servizio delle circa 300 mila imprese distribuite tra le tre province.

Il programma ha visto, dopo il saluto di apertura del Commissario Straordinario Antonio Belcuore, una tavola rotonda moderata dal Segretario Generale Rosario Condorelli, con gli interventi di Gaetano Fausto Esposito (Direttore Generale del Centro Studi Tagliacarne), Paolo Ghezzi (Direttore Generale di Infocamere) e Giovanni Rossi (Direttore Generale di Promos Italia). A seguire, le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Tripoli (Segretario Generale di Unioncamere), Giovanni Da Pozzo (Presidente di Promos Italia), Andrea Prete (Presidente di Unioncamere) e all’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edmondo Tamajo​.

Export siciliano: nel 2024, le esportazioni siciliane hanno superato i 10 miliardi di euro, registrando un incremento del 7,2% rispetto all’anno precedente. Il Sud Est siciliano, in particolare, mostra ottime performance nei settori agroalimentare, meccatronico e chimico, pur contribuendo per circa il 2% al totale dell’export nazionale, confermando così grandi margini di crescita.

Dichiarazione di Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia: “La giornata odierna è stata per noi molto importante perché abbiamo creato le condizioni per far conoscere al nostro tessuto imprenditoriale le opportunità che il Sistema Camerale, insieme alla Regione, offre in diversi ambiti, come ad esempio digitalizzazione, internazionalizzazione, attrazione degli investimenti. E noi, come Sistema Camerale, sentiamo la responsabilità di dover restituire al territorio, in termini di opportunità e servizi, ciò che le imprese ci garantiscono attraverso il loro contributo e la loro fiducia.”

Dichiarazione diAndrea Prete, Presidente di Unioncamere: “Le infrastrutture sono fondamentali e cambiano il volto al Paese così come ha fatto l’alta velocità che ha cambiato la nostra vita. Il ponte sullo stretto può rappresentare la ripartenza dell’orgoglio nazionale così come lo è stata l’autostrada del Sole negli anni ‘60”.

Dichiarazione di Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia: “L’ingresso della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in Promos Italia rafforza il nostro impegno per portare i territori più dinamici del Mezzogiorno a essere protagonisti sui mercati internazionali. Il Sud Est della Sicilia esprime un potenziale straordinario, con eccellenze nei settori agroalimentare, tecnologico e meccatronico, comparti capaci di competere a livello globale. Insieme all’accompagnamento all’export, lavoreremo anche sul fronte dell’attrazione degli investimenti esteri per favorire nuove opportunità di crescita e valorizzare pienamente le competenze e le risorse del territorio.”

Dichiarazione di Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere: “Senza una struttura come la Camera di commercio le piccole imprese del sud est Sicilia sarebbero in difficoltà o in maggiori difficoltà nell’affrontare le sfide di una economia in profonda trasformazione.”

Dichiarazione Andrea Ghezzi, Direttore Generale di Infocamere: “E’ stata giornata ricca di spunti e confronto dedicata a imprese e stakeholder del territorio, con l’obiettivo di far conoscere strumenti per la crescita e la competitività globale delle imprese; soluzioni digitali per il monitoraggio del sistema imprenditoriale; strumenti per la lettura dei dati e delle dinamiche produttive e opportunità per l’internazionalizzazione. Un’occasione preziosa per valorizzare il ruolo del sistema camerale al servizio dello sviluppo imprenditoriale.”

Dichiarazione di Gaetano Fausto Esposito, Direttore dell’Istituto Tagliacarne: “Il Sud Est Sicilia, rappresenta sotto molti versi il focus produttivo della Sicilia, perché genera quasi il 40% del valore aggiunto della regione e genera il 78% del totale export regionale, con un fortissimo contributo attivo ai conti con l’estero della regione. Ma il processo di sviluppo sui mercati internazionali potrebbe crescere ulteriormente, visto che la propensione ad esportare è del 9%, un dato quasi doppio rispetto a quello siciliano (5%) ma molto distante dalla media italiana (30%).”

L’evento ha avuto anche l’obiettivo di annunciare l’ingresso della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in Promos Italia, la struttura nazionale delle Camere di Commercio dedicata ai servizi per l’internazionalizzazione delle imprese. Questa adesione rafforza significativamente l’offerta di servizi specialistici a favore delle aziende del territorio, che potranno accedere a un ampio ventaglio di strumenti per sviluppare la propria presenza sui mercati esteri.

Attraverso Promos Italia, infatti le imprese delle tre province potranno beneficiare di:

Percorsi di accompagnamento personalizzati all’export , con analisi di mercato e piani di internazionalizzazione;

, con analisi di mercato e piani di internazionalizzazione; Supporto nella ricerca di partner commerciali e industriali tramite la partecipazione a fiere internazionali e incontri B2B online e nei mercati esteri;

tramite la partecipazione a fiere internazionali e incontri B2B online e nei mercati esteri; Programmi di formazione specializzata su strategie di export, digitalizzazione e utilizzo delle piattaforme e-commerce internazionali;

su strategie di export, digitalizzazione e utilizzo delle piattaforme e-commerce internazionali; Servizi digitali innovativi per l’internazionalizzazione, come check-up digitali, promozione su marketplace e social media;

per l’internazionalizzazione, come check-up digitali, promozione su marketplace e social media; Progetti di attrazione investimenti esteri, volti a valorizzare le eccellenze produttive del territorio e a favorire l’insediamento di nuovi operatori economici.