Sileoni (Fabi), con nuova tassa su banche più costi per clienti

'Difficilmente istituti assorbiranno il costo'

ROMA, 10 OTT – “C’è da dire che le banche difficilmente assorbiranno il costo di una tassa aggiuntiva senza in qualche modo reagire. È probabile che una nuova, eventuale imposta si trasformi in un aumento dei costi per i clienti, sotto forma di tassi più alti sui prestiti o commissioni maggiorate”. Lo afferma il segretario generale della Fabi Lando Sileoni in audizione alla commissione Finanze della Camera.

