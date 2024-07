Simest, con Misura Africa 200 milioni di finanza agevolata

agenzia

Fondi anche per la formazione e le materie prime strategiche

ROMA, 23 LUG – Arriva la “Misura Africa”, una riserva da 200 milioni di euro di finanza agevolata nell’ambito del Fondo 394, gestito da Simest (Gruppo CDP) in convenzione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. È la cosiddetta Quota Attanasio, così chiamata in onore dell’ambasciatore in Congo Luca Attanasio, ucciso in un agguato nel 2021. La misura, presentata alla Farnesina, è operativa dal 25 luglio, ha una duplice finalità: supporto per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese italiane con interessi in Africa e attrazione di investimenti italiani verso i Paesi Africani. La liquidità è indirizzata agli investimenti per la transizione digitale ed ecologica, rafforzamento patrimoniale, acquisto di beni e macchinari strumentali, realizzazione di strutture commerciali e produttive in Africa. Sono finanziabili anche le spese per la formazione professionale in Italia o in Africa di personale africano, e quelle delle imprese italiane che esportano beni e servizi, o che si approvvigionano di materie prime strategiche. La misura è rivolta anche alle imprese italiane della filiera. Prevede una quota a fondo perduto del 10% estendibile fino al 20% per le imprese localizzate nel Mezzogiorno e risorse riservate per le imprese femminili e quelle giovanili, oltre a Start-up e PMI innovative. Le domande di finanziamento potranno essere presentate sul Portale Simest a partire dal 25 luglio 2024.

