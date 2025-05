Sindacati, adesione massiccia a scipero treni, al 90%

agenzia

'Pronti a riprendere la trattativa per un'intesa sul contratto'

ROMA, 06 MAG – Disagi e caos nelle stazioni, ritardi e cancellazioni di treni in tutta Italia, oggi, per lo sciopero ferroviario di 8 ore del personale Fs proclamato da Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Durato dalle 9 alle 17, secondo i dati diffusi dalle sigle sindacali, ha registrato un’adesione “massiccia”, intorno al 90%, da parte dei lavoratori e lavoratrici delle ferrovie e degli appalti. “Siamo disponibili da subito – spiegano le organizzazioni sindacali – a riprendere la trattativa per raggiungere un’intesa per il rinnovo del contratto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA