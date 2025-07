Sindacati, inaccettabili 175 licenziamenti Carrefour a Milano

agenzia

"Non scaricare sui dipendenti scelte aziendali sbagliate"

MILANO, 04 LUG – “La nota con cui Carrefour, che opera nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata, annuncia l’intenzione di licenziare 175 dei circa 700 dipendenti della sede milanese, giunge inaspettata e aggrava un clima già di grande tensione delle ultime settimane”. La denuncia è di Filcams Cgil, Fisascat, Uiltucs. “Si tratta di un licenziamento inaccettabile in un contesto di grande tensione che vede da anni Carrefour assumere scelte aziendali sbagliate nel nostro paese”, dicono i sindacati. “Ci muoveremo immediatamente per aprire un confronto con l’azienda per tutelare i dipendenti coinvolti. Chiediamo – concludono – di garantire l’occupazione e che hanno portato a uno stato di sofferenza economica che perdura ormai da anni. Senza risposte concrete alle nostre richieste, ci riserviamo ogni possibile iniziativa a tutela delle lavoratrici e lavoratori”.

