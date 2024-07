Sindacati metalmeccanici convocati al Mimit il 5 agosto

agenzia

Per aggiornamenti su siderurgia e automotive

ROMA, 17 LUG – Il ministero delle Imprese e made in Italy ha convocato per il 5 agosto alle ore 15 le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, Ugl e Usb. Al centro della riunione un “aggiornamento sui dossier della siderurgia e dell’automotive” come si legge nella mail di convocazione. La riunione sarà presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA