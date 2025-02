Sindacati Usa fanno causa contro l’ultimatum di Musk

agenzia

Ricorso presentato presso un tribunale della California

ROMA, 24 FEB – Un gruppo di sindacati americani ha fatto causa presso un tribunale della California a Elon Musk per l’email inviata nel fine settimana ai dipartimenti e alle agenzie del governo chiedendo di spiegare, entro la mezzanotte di oggi (le 6 di martedì mattina in Italia), i compiti svolti altrimenti sarebbero stati licenziati. Lo riporta la Cnn. I vertici di Fbi, Pentagono e delle agenzie di intelligence hanno ordinato ai loro dipendenti di non rispondere al miliardario, mentre il dipartimento dei Trasporti ha invece chiesto di descrivere le loro attività. I sindacati hanno chiesto l’intervento d’emergenza del giudice federale William Alsup, nominato da Bill Clinton, nel distretto settentrionale dello Stato.

