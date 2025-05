Sindacati, Volkswagen valuta la vendita di Italdesign

agenzia

Lunedì assemblea con i lavoratori 'Vogliamo capire prospettive'

TORINO, 09 MAG – Il gruppo Volkswagen sta valutando se mettere in vendita Italdesign, la storica società torinese fondata da Giorgetto Giugiaro e dal 2010 passata al gruppo tedesco che la controlla attraverso Audi. La notizia – anticipata oggi dal Corriere della sera – è stata data dai vertici dell’azienda ai rappresentanti sindacali. No comment da Italdesign. L’azienda, che ha avuto negli anni partnership con gruppi come Fiat, Alfa Romeo, Hyundai e Mitsubishi, ha firmato modelli che hanno fatto la storia dell’auto, come la Volkswagen Golf, l’Alfa Romeo 159, la Fiat Panda e la Grande Punto. Secondo i sindacati la valutazione del gruppo tedesco sarebbe legata alle difficoltà che investono tutto il settore dell’auto e alle esigenze di liquidità. “Per noi è importante capire le ragioni, ma soprattutto quali sono le prospettive. Italdesign ha grandi potenzialità, le ha sempre avute ed è fondamentale preservare il suo bagaglio di competenze. Ci stiamo mobilitando con il sindacato europeo” spiega Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Cisl torinese. Lunedì sono previste le assemblee sindacali con i lavoratori. Il 19 maggio è previsto un incontro tra azienda e sindacati. Nel 2015 la famiglia Giugiaro ha ceduto a Volkswagen Audi il restante 10% di Italdesign e quindi oggi la società di Wolfsburg ha la totalità dell’azienda. I dipendenti sono 1.300.

