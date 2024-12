Sindacato, intesa con Volkswagen senza licenziamenti

agenzia

'Concordato piano a tutela di lavoratori e produzione'

BRUXELLES, 20 DIC – Il sindacato tedesco Ig Metall ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Volkswagen su un piano di riduzione dei costi che eviterà i licenziamenti forzati nelle fabbriche della più grande casa automobilistica in Germania. Lo riportano i media tedeschi. “Siamo riusciti a trovare una soluzione per i dipendenti dei siti Volkswagen che garantisce i posti di lavoro, salvaguarda i prodotti e allo stesso tempo consente importanti investimenti futuri”, ha fatto sapere il sindacato in una nota dopo lunghe ore di trattative.

