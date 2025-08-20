Singapore, record di investimenti stranieri nell’immobiliare

agenzia

+570% nel secondo trimestre a 2,3 miliardi di dollari

SINGAPORE, 20 AGO – Secondo il rapporto della società di consulenza immobiliare Knight Frank, gli investimenti stranieri nel settore immobiliare di Singapore sono cresciuti in modo impressionante nel secondo trimestre, raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento enorme, superiore al 570% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il più grande nella regione Asia-Pacifico. Questa crescita è stata spinta in particolare dagli investimenti in edifici a uso misto e immobili industriali. Nonostante questo forte aumento, gli esperti sono cauti riguardo al mantenimento di un ritmo di crescita così elevato. La ragione principale è che a Singapore ci sono poche opportunità per nuovi investimenti di grandi dimensioni. In parole semplici, non ci sono abbastanza asset di livello istituzionale, ossia edifici o terreni di alta qualità disponibili per la vendita. A differenza di altre grandi economie asiatiche, il mercato immobiliare di Singapore ha una disponibilità limitata. Inoltre, la maggior parte dei proprietari preferisce tenere i propri immobili per un lungo periodo, rendendo ancora più difficile per i nuovi investitori trovare opportunità di acquisto.

