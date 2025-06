Sistemi aziendali Controllo Interno, Auditor per la leadership

agenzia

A Milano Convegno Associazione Italiana Internal Auditors

MILANO, 04 GIU – Rischi emergenti, volatilità degli scenari operativi, crescenti complessità normative-regolamentari e maggiore frequenza delle situazioni di crisi hanno incrementato l’attenzione delle imprese verso i Sistemi di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) e il loro ruolo nella protezione e nella generazione del valore. A questo tema è dedicato il Convegno annuale dell’Associazione Italiana Internal Auditors (Aiia), in programma giovedì 12 giugno a Milano. Alla funzione Internal Audit, osserva l’Aiia, è oggi attribuito un ruolo centrale nel governo del Scigr e nel raggiungimento degli obiettivi in quanto soggetto indipendente dotato delle competenze per valutare l’idoneità del Sistema rispetto alle linee guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Per consolidare questa centralità, prosegue l’Associazione, servono leadership, visione e capacità di costruire relazioni fiduciarie con il Consiglio di Amministrazione e gli altri stakeholder, il che implica integrare competenze tecnico-professionali e uso efficace della comunicazione. Il convegno, a Palazzo Mezzanotte, è intitolato ‘Leadership efficace e visione strategica – L’Internal Auditor come facilitatore delle relazioni di governance’. Tra i principali relatori del confronto, aperto dal presidente dell’Aiia, Francesco Albieri, la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, e l’amministratore delegato dell’ANSA, Stefano De Alessandri. Due le tavole rotonde in programma. Alla prima parteciperanno Pierfrancesco Baldassarri, Head of People Planning & Organization del Gruppo Enel; Laura Cavatorta, Consigliere di Amministrazione di Snam; Antonio Zucchetti, Sr. Director – Group Internal Audit di Campari Group e Rafaella Mazzoli, partner di Egon Zehnder. Al secondo confronto parteciperanno Monica Mannino, Partner LS Lexjus Sinacta e presidente del collegio sindacale di Erg; Stefano Olocco, Group Chief Risk Management Officer di Reale Mutua; Roberto Rovere, Chief Audit Officer | Bper Banca; Michela Zeme, consigliere di amministrazione indipendente e componente del Reflection Group di Nedcommunity, nonché presidente della Commissione ‘Corporate Governance’ di Odcec Milano.

