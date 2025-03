Slc, ‘in Poste tavolo finto con Cgil e Uil, è gravissimo’

agenzia

'Slc e Uilposte sparite dall'accordo, atto che avrà conseguenze'

ROMA, 24 MAR – “Nel merito dell’accordo separato sulla riorganizzazione in Poste Italiane, aver deciso di fare tavoli separati di cui uno vero e l’altro finto con la Slc e la Uilposte senza aver dato opportunità alle stesse organizzazioni di dare un contributo, rappresenta un fatto gravissimo e ancora più grave far sparire formalmente nel verbale di accordo la Slc e la Uilposte”. Lo afferma, con una nota, Nicola Di Ceglie della Slc-Cgil segreteria nazionale per area servizi postali. “Grave errore non rispettare la rappresentanza”, dice Di Ceglie: “Parliamo di una azienda partecipata con il contributo pubblico e nessuno si può arrogare il diritto di far sparire due organizzazioni confederali dalla dialettica relazione. Questo atto avrà conseguenze, siamo in uno stato di diritto e la democrazia è tutelata dalla nostra Costituzione”.

