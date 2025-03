Slim offre lavoro in Messico a 5.700 ingegneri espulsi dagli Usa

agenzia

Nel settore edile di Carso, il gruppo posseduto dal magnate

CITTA DEL MESSICO, 26 MAR – L’uomo più ricco del Messico e uno dei più ricchi del pianeta, Carlos Slim, si è offerto di assumere 5.700 ingegneri rimpatriati dagli Stati Uniti per il reparto energetico del suo potente conglomerato finanziario, commerciale e industriale, Carso. Il settore edile di Carso si concentra sull’ingegneria civile, l’installazione di condotte, le infrastrutture, lo sviluppo edilizio e l’industria chimica e petrolifera. Tra le altre attività, costruisce strade, tunnel e impianti di depurazione delle acque. Il Consiglio coordinatore impresariale (Cce) del Messico ha indicato che quella di Slim, un ingegnere di professione, è una delle 211 aziende messicane che si sono impegnate ad aprire “opportunità di lavoro per le persone deportate” dall’amministrazione del presidente americano, Donald Trump. Il governo di Claudia Sheinbaum sostiene questo sforzo attraverso il programma ‘Mexico Te Abraza’ per i messicani costretti a tornare nel Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA