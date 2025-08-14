Slp-Cisl, ‘gravi disservizi Poste per reddito inclusione’

agenzia

"Fortemente indignati, uffici postali presi d'assalto'

ROMA, 14 AGO – “La Slp Cisl, insieme alle organizzazioni sindacali Confsal, Failp Cisal e Ugl Com, esprime profonda indignazione per la gestione da parte di Poste Italiane dell’avvio del Reddito di Inclusione, anticipato al 14 agosto senza alcun confronto preventivo e in pieno periodo estivo”, lo sottolineano con una nota. “Questa decisione unilaterale ha generato gravi disservizi: uffici postali presi d’assalto da un afflusso straordinario di cittadini, personale privo di risorse adeguate e costretto a lavorare in condizioni di forte stress, con rischi per la sicurezza fisica e psicologica”, dice il segretario generale della Slp Cisl, Raffaele Roscigno: “Non è accettabile assumere decisioni di tale portata senza valutare le inevitabili ricadute organizzative e senza predisporre piani di sicurezza adeguati. I colleghi non possono essere lasciati soli di fronte a situazioni così prevedibili e i cittadini non devono subire disservizi di questa entità”. “La Slp Cisl – prosegue Roscigno – congiuntamente alle altre sigle sindacali, chiede spiegazioni pubbliche e immediate da parte dell’azienda, rivolte non solo alle organizzazioni sindacali, ma anche ai lavoratori e agli utenti coinvolti. Inoltre, ribadisce che ogni eventuale danno subito dal personale sarà segnalato agli organi competenti, per garantire la massima tutela a chi svolge con professionalità il proprio lavoro anche in condizioni operative estreme”.

