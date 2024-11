Snam, l’utile dei 9 mesi sfiora il miliardo, investimenti +46%

agenzia

Venier, 'risultati positivi e coerenti con la nostra guidance'

MILANO, 07 NOV – Snam ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto rettificato di 996 milioni di euro, poco sotto quota 1 miliardo. In crescita del 46,1% gli investimenti a 1,8 miliardi e il margine operativo lordo del 12,2% a 2,08 miliardi. In calo del 7,4% a 2,65 miliardi i ricavi, per effetto principalmente dell’impatto della fine del ‘Superbonus’ sulle attività di efficienza energetica. In crescita del 3% l’acconto sul dividendo a 11,62 centesimi, come da previsioni. Secondo l’amministratore delegato Stefano Venier si tratta di risultati “molto positivi e coerenti con la nostra guidance”, che viene quindi confermata.

