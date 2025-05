Snam, stoccaggi al 47% a fine aprile, 90% prima dell’inverno

agenzia

Nessuna situazione di criticità nelle strutture internazionali

MILANO, 08 MAG – Allo scorso 31 marzo gli stoccaggi di gas nelle riserve di Snam ammontavano a circa 2,9 miliardi di metri cubi. Lo annuncia il gruppo che diffonde oggi la trimestrale spiegando che l’ammontare, aggiunto alle riserve strategiche, “corrisponde ad una percentuale di riempimento del 42%, più alto della media al 34%”. Alla fine di aprile il tasso di riempimento ha raggiunto il 47%, mentre è stata già allocata il 90% della capacità di stoccaggio offerta per l’anno termico 2025/26. Tutto questo, secondo Snam, rappresenta “un segnale positivo con riferimento al raggiungimento del target di riempimento del 90% prima del prossimo inverno”. Inoltre, “grazie alle continue azioni di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e agli investimenti per la sicurezza degli approvvigionamenti nei diversi paesi – sottolinea il gruppo – non si registrano situazioni di discontinuità o criticità di rilievo nel perimetro degli asset internazionali di Snam”. Il conflitto nella striscia di Gaza in Medio Oriente “non comporta al momento, impatti diretti sugli asset di Snam e sull’operatività del gasdotto Emg, che connette Israele ed Egitto”. “Queste turbolenze – spiega Snam – potrebbero pesare sull’economia mondiale, aumentando i costi di produzione e influenzando ulteriormente la stabilità economica e la crescita nazionale ed europea, oltre che determinare ulteriori sfide nella gestione delle fonti di approvvigionamento energetico”. Snam continua quindi a “a monitorare l’evoluzione della situazione in Medio Oriente e in Ucraina, valutando le possibili conseguenze e gli effetti sul gruppo”. “Tuttavia – sottolineano a San Donato Milanese – in merito alla gestione delle attività operative e alla realizzazione del programma investimenti non si registrano al momento criticità riconducibili a tali eventi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA