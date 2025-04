Soccorso (Consob), ‘con il teatro raccontiamo rischi cripto’

agenzia

La conferenza 'Il momento è cri(p)tico' al Salone del Risparmio

MILANO, 17 APR – “Parlare di un tema interessante” come il mondo delle criptovalute “ma che può nascondere rischi che sono sottovalutati con un linguaggio che passa dal teatro, per atterrare sulla divulgazione più classica”. Così all’ANSA Paola Soccorso, responsabile dell’ufficio Educazione Finanziaria di Consob, spiega come l’autorità di Vigilanza abbia cercato di veicolare ai più giovani temi come la blockchain, passando per truffe online e promesse di guadagni facili fino al mondo cripto attraverso la conferenza-spettacolo ‘Il momento è cri(p)tico’ al Salone del Risparmio in corso a Milano. “Abbiamo cercato di trasmettere alcuni messaggi sui profili di rischio che dobbiamo gestire quando decidiamo di investire in criptovalute e dato alcune informazioni di contenuto relative a concetti di base come la blockchain, o le caratteristiche delle criptovalute, che non sono solo i bitcoin”, continua Soccorso. “Parliamo delle comunicazioni delle autorità di vigilanza europea a tutela degli investitori e cerchiamo di lasciare alcuni messaggi chiave per per la tutela degli stessi”, ha sottolineato. Intrattenimento e formazione hanno voluto essere gli ingredienti dell’evento della terza e ultima giornata del Salone del Risparmio, aperta non solo agli addetti ai lavori dell’industria del risparmio gestito ma anche al pubblico. “Abbiamo registrato un riscontro assolutamente positivo”, ha commentato l’autrice e attrice Janet De Nardis. “Attraverso il teatro lo spettatore è portato a comprendere meglio e a ricordare successivamente i messaggi chiave”, ha aggiunto. “Il teatro è la rappresentazione dell’animo umano e quindi qualsiasi argomento arriva su frequenze più naturali, facendo apparire interessanti anche gli argomenti più ospiti”, ha detto l’autore e attore Marco Passiglia.

