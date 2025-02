Società benefit in crescita, più ricavi e inclusione

agenzia

Sono 4.593, fatturato +26% (2021-2023); almeno una donna nei cda

ROMA, 20 FEB – Andamento in crescita delle società Benefit in Italia nel 2024, salite a 4.593 (+27% rispetto all’anno precedente) e con oltre 217.000 occupati, per un valore della produzione annuale di circa 62 miliardi di euro. Anche il fatturato è in aumento, +26% rispetto al +15,4% per le non-benefit (2021-2023, valore mediano). Sono alcuni risultati della terza edizione della ricerca nazionale sulle società Benefit 2025 presentati a Roma durante l’evento “Un’ondata di innovazione”. La ricerca – che ha avuto come promotori Nativa, Research Department di Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Università di Padova, Camera di commercio di Brindisi-Taranto e Assobenefit – ha mostrato che il sostegno all’occupazione risulta maggiore rispetto alle società non-benefit, con il 62% di quelle Benefit che ha incrementato il numero di addetti rispetto al campione di confronto che si ferma al 43%. Inoltre, le società Benefit hanno registrato una crescita del valore aggiunto del 26,1% rispetto al 16,3% delle imprese tradizionali. L’aumento del costo del lavoro del 25,9%, quasi il doppio rispetto al 12,5% delle non-benefit, “dimostra la tendenza a redistribuire maggior valore alle persone, sostenendole in un periodo caratterizzato da forti spinte inflazionistiche”, spiega la ricerca. Una caratteristica è “un maggior grado di investimenti su importanti leve strategiche come innovazione, internazionalizzazione, attenzione alla sostenibilità e investimento in energia rinnovabile”. Guardando alla composizione del management, le società Benefit si distinguono per una maggiore attenzione alla parità di genere (nei cda c’è almeno una donna nel 48% dei casi, nel 62% nelle grandi imprese) e alla presenza di giovani nei board (27,9%, che sale al 30,4% nel Mezzogiorno). Le società Benefit guidate da giovani hanno registrato una crescita mediana del fatturato del 30,6%, contro il 23,5% delle imprese con board tutto over 65. La concentrazione più elevata delle società Benefit è al nord, in particolare in Lombardia (1.500 aziende), seguita dal Lazio e dal Veneto.

