Sogin termina attività consulenza per centrale Bohunice

agenzia

Per smantellamento dell'impianto nucleare

BELGRADO, 26 SET – La società dello Stato italiano Sogin – incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali – ha completato le attività di consulenza tecnica a Javys, la Società di Stato slovacca, impegnata nello smantellamento dell’impianto nucleare V1 di Bohunice, iniziate nel 2015. Lo rende noto la stessa Sogin, che precisa di aver assistito negli ultimi dieci anni la società slovacca nelle attività di ingegneria, monitoraggio del programma di decommissioning e supporto nella preparazione della documentazione per i lavori di smantellamento e decontaminazione dell’impianto nucleare, che sono stati appaltati nel corso degli anni. Il programma di decommissioning dell’impianto V1 di Bohunice, di progettazione sovietica, fermato nel 2006, è finanziato attraverso il Fondo Internazionale di Sostegno alla Disattivazione della Centrale nucleare di Bohunice, BIDSF, amministrato dalla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

