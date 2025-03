Soldano, risultati 2024 Axa Italia molto positivi, raccolta +22%

agenzia

Raccolta premi complessiva a 6,2 miliardi, canale agenti +12%

MILANO, 17 MAR – Axa Italia ha chiuso il 2024 con una “raccolta premi complessiva che ha segnato un + 22%, raggiungendo i 6,2 miliardi di euro, con una performance straordinaria del canale agenziale, che ha visto una crescita del 12% rispetto allo scorso anno”. Lo ha detto all’ANSA Chiara Soldano, ceo di Axa Italia, spiegando che si tratta di “risultati molto positivi e questo grazie a un lavoro eccezionale dei nostri agenti, dei nostri distributori e ovviamente dei nostri dipendenti”. Nel settore Danni, in particolare, “continuiamo a fare meglio del mercato, superando i 2,5 miliardi di euro di raccolta. Questo sia grazie alla crescita a doppia cifra nei business prioritari, salute, aziende e linea persone ma anche grazie al settore auto, sostenuto dalla forte focalizzazione dei nostri agenti”, ha aggiunto Soldano. La ceo ha sottolineato inoltre gli “ottimi i risultati anche nel comparto Vita, con una raccolta pari a 3,6 miliardi, segnando un +30%, con una forte crescita sia sulle gestioni separate che sulle unit linked”. Per Soldano si tratta di risultati “che mi rendono particolarmente fiera, perché ottenuti in un contesto sfidante. Ad un anno dal lancio del nostro Piano Industriale ‘Unlock The Future’, possiamo dire di essere in linea con gli obiettivi tracciati e concentrati sui bisogni dei nostri clienti, puntando sull’evoluzione dell’offerta e sull’innovazione di servizio”. Sull’acquisizione del gruppo Nobis, dopo l’accordo preliminare siglato lo scorso agosto, Soldano ha commentato: “Siamo in attesa delle autorizzazioni regolamentari per il perfezionamento della acquisizione così da poterli conoscere da più vicino. Si tratta di un’operazione fortemente voluta dal gruppo Axa che dimostra la volontà di voler crescere nel nostro Paese, anche in modo inorganico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA