agenzia

In meno di 9 ore usate tutte le risorse su piattaforma Mimit

TORINO, 03 GIU – Sono già finite – in meno di nove ore dall’apertura della piattaforma Ecobonus del Mimit – tutte le risorse disponibili per le prenotazioni degli incentivi sulle auto elettriche per un ammontare complessivo di 201.042.172 euro.

