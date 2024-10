Spada, la manovra è poco coraggiosa, bene il taglio del cuneo

agenzia

Presidente Assolombarda: 'Mancano i fondi per gli investimenti'

MILANO, 21 OTT – “Si può sempre fare di più. E’ una manovra che non è particolarmente coraggiosa ma le risorse sono limitate”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel corso della conferenza stampa nell’ambito dell’assemblea dell’associazione. “Siamo contenti – aggiunge – per il taglio del cuneo fiscale sull’aspetto contributivo e per la manovra sull’Irpef. Stabilizzando questi due provvedimenti il governo è andato incontro alle nostre richieste. Con la capacità di bilancio che abbiamo non si può essere soddisfatti perchè mancano i soldi per gli investimenti. Per il futuro ci aspettiamo manovre più coraggiose”.

