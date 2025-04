Spettro dei dazi Usa anche sul vino e in Sicilia si fanno già sentire

Costi

Rosario Di Maria, presidente di Cantine Ermes, traccia un bilancio che assomiglia a un bollettino di guerra

Lo spettro dei dazi americani sui prodotti italiani, soprattutto nel settore agroalimentare, sta provocando una serie di reazioni a catena. Svimez ha calcolato che ad essere penalizzati potrebbe essere una fetta consistente dell’export agroalimentare. In particolare uno dei prodotti simbolo del Made in Italy: il vino.«Gli effetti dei dazi sono già presenti almeno da un mese. Gli ordini e i ritiri nell’ultimo periodo si sono rallentati e negli ultimi giorni bloccati, e questo è stato congiuntamente deciso tra produttori ed importatori, in attesa delle evoluzioni e delle decisioni effettive adottate o in via di adozione dell’amministrazione Trump».

Rosario Di Maria, presidente di Cantine Ermes, a proposito dei dazi Usa traccia un bilancio che assomiglia a un bollettino di guerra. Ermes ad oggi è la cantina sociale più grande d’Italia e una delle maggiori in Europa. Una cooperativa che dalle sedi originarie di Santa Ninfa e Gibellina, in provincia di Trapani, in circa 25 anni si è espansa anche in Veneto, in Puglia e, con la vendemmia 2022, anche in Abruzzo, dove la collaborazione con la cooperativa Valle di Sangro di Atessa ha portato alla produzione congiunta del Montepulciano d’Abruzzo. Il giro d’affari si attesta sui 130 milioni di euro, il che la rende la sesta azienda vinicola d’Italia e la prima del Mezzogiorno, in termini di fatturato. Ma partendo dalla Sicilia Ermes ha conquistato anche alcuni dei mercati esteri più ricchi, a cominciare da quello Usa.