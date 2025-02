Spezzina Blastness vince premio Best Performance di Bocconi

agenzia

'In estate 2024 valore prenotazioni in Italia come Booking'

GENOVA, 06 FEB – Blastness, società nata 20 anni fa a La Spezia e oggi gruppo leader nella fornitura di tecnologie per servizi di prenotazioni alberghiere, si è aggiudicata il premio “Best Performance Award 2024/25”, promosso da SDA Bocconi, nella categoria “Best Performing Small Company”. L’azienda è stata inoltre selezionata tra le 10 finaliste del premio “Best Performer Of The Year”, risultando l’unica realtà della categoria “Small Company”. “Si tratta di un importante riconoscimento per Blastness, che oggi conta più di 1.800 strutture alberghiere e da oltre 14 anni è il primo provider in Italia di sistemi di distribuzione elettronica per hotel 5 stelle – spiega una nota -. Nell’estate 2024 il valore delle prenotazioni dei clienti Blastness in Italia ha raggiunto i volumi di Booking.com”. Promosso da SDA Bocconi con l’obiettivo di valorizzare le imprese italiane che eccellono nel creare valore economico, tecnologico, sociale e ambientale il premio è stato aggiudicato scegliendo tra le 5 aziende finaliste nella categoria “Small Company”. “Blastness si è distinta tra le aziende più virtuose del Paese non solo per i solidi risultati economici, ma anche per la capacità innovativa e l’attenzione alle tematiche ESG, che dimostrano l’abilità di generare valore diffuso e la rendono competitiva nel mercato di riferimento”. Nell’ultimo anno abbiamo ottenuto numerosi riconoscimenti importanti ma essere vincitori di questo premio è per noi motivo di grandissimo orgoglio” ha detto il fondatore e Ceo Andrea Delfini.

