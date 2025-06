agenzia

Salgono i rendimenti, quello italiano è al 3,49%

MILANO, 19 GIU – Lo spread fra Btp e Bund è in rialzo in avvio di seduta a 97,1 punti base dai 94,9 della vigilia. Il rendimento del titolo di Stato italiano è in risalita al 3,49% dal 3,44%. Quello tedesco al 2,52% dal 2,49 per cento.

