Spread Btp-Bund scende fino a 84 punti, le Borse restano deboli

agenzia

Euro fiacco, Bitcoin forte a 117mila dollari. Negative le banche

MILANO, 11 LUG – Spread tra Btp e Bund sempre vicino ai minimi dal 2010: verso il finale della seduta il differenziale è sceso fino a toccare gli 84 punti base, livello già raggiunto ieri, dopo una partenza su quota 86 e una giornata passata attorno agli 85 punti. In leggero rialzo il rendimento dei titoli di Stato europeo, con il prodotto del Tesoro al 3,57%. Per il resto la partita dei dazi sui mercati muove soprattutto in ribasso le Borse, che comunque non accusano perdite particolarmente gravi: Milano si avvia alla chiusura in ribasso dell’1,2%, seguita da Parigi e Madrid in calo di quasi un punto percentuale. Prova a tenere Londra, limata dello 0,4%. Fiacco l’euro in calo marginale appena sotto quota 1,17 contro il dollaro, sempre forte il Bitcoin che si muove sui 117mila dollari, poco meno del suo massimo storico toccato oggi a quota 118mila. In Piazza Affari sempre in scivolata Iveco anche sulle prospettive di consolidamento del settore Difesa, male Stellantis in calo di cinque punti percentuali. Vendite sulle banche (Banco Bpm -3%, Unicredit -2,5%), in rialzo di un punto percentuale Leonardo.

