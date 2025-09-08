Spread con la Francia scende a 4,4 punti in attesa voto a Bayrou

agenzia

Cala il rendimento del Btp, stabile quello degli Oat

MILANO, 08 SET – Il differenziale fra il Btp e l’Oat francese è sceso sotto 5 punti – fino a un minimo di 4,4 – in attesa del voto sul governo di Bayrou, con la sfiducia che appare ormai quasi scontata. Il titolo di Stato italiano rende il 3,49%, diminuito dal 3,5% di inizio seduta, quello transalpino è poco mosso al 3,44% . Nei confronti col Bund, che ha un rendimento del 2,66%, lo spread dell’Oat è a 78,6 punti, quello del Btp è diminuito a 83 punti.

