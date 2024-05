St Catania, Urso: «Giornata storica per Sicilia, è terra del futuro»

tecnologia

La visita al nuovo impianto del ministro dell'impresa e del Made in Italy e di Margrethe Vestager, commissaria europea per la Concorrenza

«La giornata di oggi è storica per la Sicilia, che diventerà la terra del futuro per l’Italia, che si avvia a essere un Paese leader nella microelettronica, per l’Europa, che può evidenziare come sia in condizioni di far nascere campioni europei multinazionali leader nel mondo. Per questo ringrazio la vicepresidente Vestager, con cui sin dall’inizio abbiamo lavorato con rapporto continuativo, costante e diretto affinché i nostri cittadini possano finalmente comprendere che il nostro futuro è nella nostra Europa». Così il ministro Adolfo Urso alla presentazione del nuovo modulo della StMicroelectronics di Catania.

Modello St campione in Ue, può esserlo nel mondo