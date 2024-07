St, giù utile e ricavi nel trimestre, taglia le stime 2024

agenzia

Ancora in calo la domanda di chip per industria automobilistica

MILANO, 25 LUG – Stmicroelectronics ha registrato nel secondo trimestre ricavi per 3,23 miliardi dollari (-25,3%), un margine lordo del 40,1% e un utile netto di 353 milioni in calo del 64,8% rispetto allo stesso periodo 2023. Il gruppo italofrancese di chip si attende per il terzo trimestre 3,25 miliardi di ricavi con un margine lordo del 38%. “Nel trimestre, contrariamente alle nostre precedenti aspettative, gli ordini dei clienti del settore industriale non sono migliorati e la domanda del settore automobilistico è diminuita” ha detto Jean-Marc Chery, presidente e ceo di St, annunciando un taglio delle stime per l’intero anno. “Ora guideremo la società sulla base di un piano di ricavi per l’anno fiscale 2024 nell’intervallo tra 13,2 e 13,7 miliardi di dollari. Nell’ambito di questo piano, prevediamo un margine lordo di circa il 40%”, ha indicato Chery.

