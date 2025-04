Staffetta, benzina ai minimi da 6 mesi, self a 1,749 euro

agenzia

Per il servito la benzina è venduta in media a 1,891 euro

ROMA, 11 APR – Continua invece la discesa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina al livello più basso dal 9 ottobre. Lo fa sapere Staffetta quotidiana sottolineando che la benzina self ha un prezzo medio di 1,749 euro al litro. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: la benzina self service è venduta in media a a 1,749 euro al litro (-5 millesimi, compagnie 1,752, pompe bianche 1,743), il diesel self service a 1,646 euro al litro (-5, compagnie 1,650, pompe bianche 1,637). La benzina servito è scambiata in media a 1,891 euro al litro (-5, compagnie 1,932, pompe bianche 1,813), il diesel servito a 1,788 euro al litro (-5, compagnie 1,831, pompe bianche 1,707). Il Gpl servito è scambiato a 0,735 euro al litro (-1, compagnie 0,745, pompe bianche 0,725), il metano servito a 1,501 euro al kg (-2, compagnie 1,493, pompe bianche 1,508), il Gnl a 1,401 euro al kg (-2, compagnie 1,408 euro al kg, pompe bianche 1,396 euro/kg). Sulle autostrade la benzina self service viene venduta in media a 1,850 euro al litro (servito 2,111), il gasolio self service a 1,761 euro al litro (servito 2,029), il Gpl a 0,862 euro al litro, il metano a 1,538 euro al kg, il Gnl a 1,474 euro al kg.

