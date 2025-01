Staffetta, cresce prezzo benzina, servito a 1,939 euro

agenzia

Self a 1,8 euro al litro, in autostrada sfiora 1,9 euro

ROMA, 13 GEN – Ancora tensione sui listini della benzina: secondo le elaborazioni di Staffetta Quotidiana sui prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy su circa 18mila impianti: la benzina self service è a 1,800 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,808, pompe bianche 1,783) mentre il diesel self service è a 1,703 euro al litro (+8, compagnie 1,711, pompe bianche 1,685). Il prezzo della benzina servito è a 1,939 euro al litro (+6, compagnie 1,985, pompe bianche 1,851) mentre il diesel servito è a 1,842 euro al litro (+7, compagnie 1,888, pompe bianche 1,754). Il Gpl servito è a 0,737 euro al litro (invariato, compagnie 0,745, pompe bianche 0,729), il metano servito è a 1,465 euro al kg (+6, compagnie 1,470, pompe bianche 1,460), il Gnl è a euro al kg (+6, compagnie 1,444 euro/kg, pompe bianche 1,442 euro/kg). Sulle autostrade la benzina self service si vende in media a 1,898 euro al litro (servito 2,159), il gasolio self service a 1,808 euro al litro (servito 2,074), il Gpl a 0,869 euro al litro, il metano 1,529 euro al kg, il Gnl a 1,576 euro al kg.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA