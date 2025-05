Staffetta, prezzo benzina self cala sotto 1,7 euro

agenzia

Servito venduto in media a 1,842 euro al litro

ROMA, 07 MAG – Il prezzo dei carburanti cala e la benzina self service viene venduta a meno di 1,7 euro al litro, al minimo dal 6 ottobre 2021, fatta eccezione per il periodo settembre-dicembre 2022, caratterizzato dal taglio delle accise. Lo sottolinea Staffetta sulla base dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti. La benzina self service è a 1,699 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,702, pompe bianche 1,694) e il diesel self service in media a 1,592 euro. La benzina servito è venduta in media a 1,842 euro al litro.

