Staffetta, tornano a salire i prezzi dei carburanti

Benzina verde a 1,705 euro al litro

ROMA, 04 SET – Dopo oltre due mesi di cali tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, sulla spinta dei tre rialzi consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati e dopo i primi ritocchi dei prezzi consigliati segnalati ieri. Secondo i calcoli di Staffetta Quotidiana la benzina self service è venduta in media a 1,705 euro al litro (+2 millesimi, compagnie 1,710, pompe bianche 1,696) e il diesel self service a 1,633 euro al litro (+2, compagnie 1,637, pompe bianche 1,624). Per la benzina servito il prezzo medio è di 1,846 euro al litro (invariato, compagnie 1,888, pompe bianche 1,767) e quello del diesel servito è di 1,774 euro al litro (+1, compagnie 1,816, pompe bianche 1,694). Il Gpl servito è invariato a 0,695 euro al litro mentre il metano servito è a 1,425 euro al kg (-1, compagnie 1,435, pompe bianche 1,417), il Gnl a 1,250 euro al kg (-2, compagnie 1,241 euro/kg, pompe bianche 1,256 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,801 euro/ al litro (servito 2,065), gasolio self service 1,743 euro al litro (servito 2,011), Gpl 0,835 euro al litro, metano 1,514 euro al kg, Gnl 1,316 euro al kg.

