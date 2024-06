Startup auto elettriche Fisker in bancarotta con frenata mercato

agenzia

Senza successo le trattative con grande casa auto

NEW YORK, 18 GIU – Fisker, la startup di veicoli elettrici che aspirava a diventare la nuova Tesla, è in bancarotta. La società aveva lanciato lo scorso anno il suo primo modello, il suv Ocean, e sperava che il boom dell’elettrico continuasse. Il mercato invece ha rallentato costringendo Fisker a correre ai ripari. Inizialmente erano state avviati contatti con una grande casa automobilistica per un investimento, ma le trattative si sono chiude senza successo. L’aumento della pressione ha causato un delisting della società, che ha accentuato ulteriormente le difficoltà. Un espetto di ristrutturazione ha cercato di salvare la società negli ultimi mesi, con l’esito finale di una bancarotta.

