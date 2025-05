Stefanini, ‘la sostenibilità è una leva strategica’

agenzia

Presidente Asvis, 'non agire presenta dei costi crescenti'

ROMA, 07 MAG – “La sostenibilità è una leva strategica per rafforzare il sistema produttivo e sociale del nostro Paese ed è sbagliato pensare che ci sia contrapposizione tra sostenibilità e competitività”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Asvis, Pierluigi Stefanini, commentando i dati del “Rapporto di Primavera 2025”, realizzato da Asvis in collaborazione con Oxford Economics, che dimostrano le ricadute positive per l’economia italiana accelerando sulle politiche di transizione ecologica e digitale. “Come dimostrano le simulazioni condotte con Oxford Economics, l’inazione ha costi crescenti, mentre investire nella sostenibilità conviene, perché aumenta la redditività delle imprese e genera benessere sociale”, ha sottolineato Stefanini.

