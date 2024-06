Stefano Gallini nuovo presidente di Federbeton Confindustria

agenzia

51 anni, è l'ad di Heidelberg Materials

ROMA, 13 GIU – Stefano Gallini è stato nominato presidente di Federbeton Confindustria, la federazione che riunisce le imprese della filiera del cemento e del calcestruzzo. Gallini, 51 anni, è l’amministratore delegato Italia di Heidelberg Materials, il brand globale che lo scorso anno ha raccolto l’eredità di Italcementi. Entrato in azienda nel 2000, ha ricoperto posizioni sempre più importanti nelle vendite e nel marketing in Italia e in Egitto, prima di maturare un’esperienza di general management internazionale come managing director in Albania, Sierra Leone e Ghana. Nel 2020 ha assunto la posizione di General Manager per l’area combinata di Ghana, Sierra Leone, Gambia e Liberia, per essere successivamente promosso nel 2022 a general manager della Regione dell’Africa Occidentale. “È un privilegio rappresentare un’industria che in Italia conta oltre 35.000 addetti e che rappresenta il primo fondamentale tassello per realizzare infrastrutture e costruzioni sicure e sostenibili – afferma Gallini -. Il nostro settore sta attraversando un momento cruciale, che ci vede impegnati sulla strada della sostenibilità e della decarbonizzazione. Fornire un materiale carbon neutral è il traguardo finale per cui stiamo mettendo in campo tutte le risorse necessarie, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi condivisi a livello europeo”.

