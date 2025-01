Stella McCartney riacquista la sua quota da Lvmh

agenzia

In Borsa il titolo del gruppo del lusso cede lo 0,37%

MILANO, 28 GEN – Stella McCartney, fondatrice dell’omonimo marchio lo sta ricomprando da Lvmh dopo una collaborazione durata più di cinque anni. L’anticipazione è stata data dal gruppo francese a Wwd, il quotidiano online considerato ‘la Bibbia del fashion’. Secondo la dichiarazione congiunta, McCartney continuerà a fornire consulenza a Lvmh sui temi della sostenibilità. Stella McCartney ha registrato un fatturato di circa 40 milioni di sterline (50 milioni di dollari) nel 2022 con una perdita operativa di circa 8,8 milioni di sterline, secondo gli ultimi conti disponibili pubblicati nel dicembre 2023 sul registro britannico Companies House. Le azioni Lvmh (che oggi ha in calendario un cda per l’approvazione dei conti 2024) cedono lo 0,37 per cento. Gli analisti prevedono che le vendite di LVMH siano diminuite dell’1,04% nel quarto trimestre a causa della scarsa domanda, in particolare in Cina. Si tratta dell’ultima di una serie di operazioni di ‘pulizia’ del portafoglio di Lvmh, tra cui la vendita della società che possiede il marchio Off-White, avvenuta a settembre.

