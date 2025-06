Stellantis, a maggio balzo delle vendite di ibride in Ue

agenzia

Prosegue il trend positivo degli ordini, al via consegne Panda

TORINO, 20 GIU – Stellantis registra a maggio un balzo delle vendite di vetture ibride in Ue30 conquistando una quota del 16% e un incremento del 4,9%. Il marchio Peugeot cresce in questo segmento (+3,8%). Performance analoga per i veicoli commerciali: la famiglia Stellantis Pro One si conferma leader di mercato con una quota del 29,9%, in crescita del 3,1%. Sul consuntivo anno, i marchi Stellantis sono primi anche in 8 dei 10 mercati maggiori europei. Positiva anche la raccolta ordini, in crescita dell’8% rispetto a maggio 2024. Stellantis si conferma al secondo posto per le vendite sul mercato totale Ue30 e resta al vertice nei mercati di Francia, Italia e Portogallo. Sul totale anno, 3 modelli Stellantis entrano tra i 10 più venduti: Peugeot 208 e 2008, Citroën C3 In Italia, a maggio e sul totale anno, la Fiat Panda continua a essere la più venduta sul mercato totale e Jeep Avenger il suv più venduto, mentre Alfa Romeo registra un incremento del 31% delle vendite su base annua, con Alfa Romeo Junior regina del segmento Premium B-Suv. “La progressione registrata a maggio , quasi 5 punti percentuali – commenta . Luca Napolitano, responsabile commerciale di Stellantis – non è casuale. Stiamo in realtà traendo i frutti della decisione strategica presa nella seconda metà del 2024, quando abbiamo ampliato la gamma di veicoli ibridi, venendo incontro alle esigenze manifestate direttamente dal mercato. Un altro segnale decisamente positivo ci viene da una nuova conferma del trend dei mesi precedenti: anche maggio infatti si caratterizza per un’ottima raccolta ordini, ben superiore a quella di un anno fa. Oltre a ciò, i nostri modelli continuano a cogliere consensi crescenti in mercati competitivi: parlo in particolare della nuova Citroën C3 e della Opel Corsa, senza dimenticare, nel segmento Premium, la nuova grande performance di Alfa Romeo in Italia. E presto arriverà l’impatto della Fiat GrandePanda”.

