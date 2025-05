Stellantis, aprile in Europa -0,5%, quota mercato invariata

agenzia

Nei quattro mesi immatricolazioni in calo del 9,6%, quota cala

TORINO, 27 MAG – Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale nel mese di aprile 165.826 auto, in calo dello 0,5% sullo stesso mese del 2024, con la quota invariata al 15,4%. Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono 691.121, il 9,6% in meno dello stesso periodo dell’anno scorso e la quota al 15,5 % contro il 17,1% del primo quadrimestre 2024.

