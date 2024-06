agenzia

Saranno distribuiti almeno 7,7 miliardi in dividendi

DETROIT, 13 GIU – Stellantis conferma gli obiettivi finanziari per il 2024 e il piano per il ritorno sul capitale; margine di adjusting operating income a due cifre e free cash flow industriale positivo, distribuzione di una cifra maggiore o uguale a 7,7 miliardi euro in dividendi e riacquisti di azioni proprie nel 2024.

