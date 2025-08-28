Stellantis, contratti di solidarietà nel polo di Mirafiori

agenzia

Interessati 2.297 lavoratori. Sindacati, 'serve nuovo modello'

TORINO, 28 AGO – Continua il ricorso agli ammortizzatori sociali nel polo produttivo Stellantis di Mirafori: dal primo settembre scattano fino alla fine dell’anno i contratti di solidarietà alla Carrozzeria sulla linea della 500 Bev e sulla linea Maserati, alle Presse, alla Costruzione Stampi, al Mould Shop di Grugliasco e San Benigno Canavese. Sono interessati in tutto 2.297 lavoratori (2.043 operai e 254 impiegati e quadri. I sindacati definiscono ‘difensivi’ i contratti di solidarietà. “La riduzione dell’orario di lavoro – spiegano – sarà su base mensile, la percentuale massima dei lavoratori coinvolti sarà complessivamente pari all’80% come media del personale interessato e la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro complessiva per ciascun lavoratore non potrà essere superiore al 90% nell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”. I sindacati hanno concordato la possibilità di sfruttare il meccanismo dei cosiddetti “prestiti”, distacchi e trasferimenti di personale interessato dai contratti di solidarietà presso altre unità di Stellantis Europe o altre società del gruppo Stellantis, da esaminare con le Rsa. L’azienda ha accettato di anticipare il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori. “Pur in un quadro con aspettative future più rosee grazie alla ormai prossima produzione della 500 ibrida – commentano Fim, Fiom, Uilm, FIsmic, Uglm e Associazione Quadri Fiat – permane una situazione complicata per la realtà produttiva metalmeccanica torinese e in particolare per i lavoratori Stellantis, a cui, ancora una volta dopo anni di difficoltà (si contano ormai circa 18 anni di applicazione di cassa integrazione), vengono chiesti sacrifici economici a causa della mancanza di produzione. In attesa dell’imminente arrivo del modello ibrido applicato alla 5oo, sappiamo che questo momento difficile durerà ancora ancora alcuni mesi: chiediamo pertanto l’assegnazione di un nuovo modello da affiancare alla 500 a Mirafiori, per garantire un futuro più sereno nei prossimi anni a tutti i lavoratori di Stellantis e dell’ormai stremato indotto dell’area torinese”.

