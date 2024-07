Stellantis cresce in Europa anche nell’elettrico nel semestre

agenzia

Volumi +0,9%, quota di mercato del 18,2%

ROMA, 10 LUG – Stellantis cresce sul mercato europeo complessivo e in quello dell’elettrico nel primo semestre dell’anno con un incremento dei volumi dello 0,9% e una quota del 18,2%. Stellantis è al vertice in Francia, Italia e Portogallo nel mese di giugno e dall’inizio dell’anno, mentre in Germania, Italia e Polonia registra una crescita stabile dall’inizio dell’anno. Stellantis Pro One conferma la leadership nel settore dei veicoli commerciali, con una quota di mercato del 28,5% e una crescita dei volumi del 4%.Nel mercato Lev (Low-Emission-Vehicle), Stellantis ha registrato un incremento costante delle vendite, con una crescita dei Bev in Francia nel corso dell’anno e un’accelerazione in Italia e nel Regno Unito a giugno “Sosterremo la nostra crescita cogliendo le opportunità e gestendo le turbative di mercato. Grazie alla nostra solida posizione di mercato, alle partnership strategiche e a una solida gamma di prodotti, entriamo nella seconda metà dell’anno con un forte slancio. Siamo impazienti di affrontare i prossimi mesi, guidati dallo spirito combattivo del nostro team e da nuovi ed entusiasmanti prodotti, come previsto quest’anno dal nostro piano strategico Dare Forward 2030, per continuare a crescere in Europa” commenta Uwe Hochgeschurtz, Stellantis chief operating officer, Enlarged Europe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA