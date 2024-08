Stellantis ha proposto ad operai in cig una trasferta breve negli stabilimenti in Polonia

il caso

Da mirafiori a Thychy

Stellantis ha informato i sindacati che è possibile trasferire temporaneamente – al massimo due settimane – dieci operai carrellisti di Mirafiori in cassa integrazione nello stabilimento di Thychy in Polonia, dove si producono la nuova 600, la nuova Avenger e l’Alfa Romeo Junior.

I trasferimenti, su base volontaria, sono per il gruppo una prassi consolidata – fa notare l’azienda – e hanno già interessato in passato stabilimenti italiani e all’estero. A Mirafiori lunedì riprenderà la produzione dopo un lungo periodo di cassa integrazione e ferie. L’azienda sta anche valutando la possibilità di trasferire, sempre temporaneamente, alcuni lavoratori in cassa integrazione dello stabilimento di Termoli (Campobasso) a Mirafiori nel nuovo impianto di trasmissioni elettrificate che è in forte sviluppo, per far fronte a esigenze specifiche.