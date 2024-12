Stellantis, hub di economia circolare a Mirafiori compie un anno

agenzia

Lavorano quasi 500 dipendenti qualificati

TORINO, 13 DIC – Stellantis celebra il primo anno di attività del Circular Economy Hub SustaiNera di Mirafiori, a Torino, elemento tra quelli con cui punta a diventare un’azienda a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038, coniugando sostenibilità e sviluppo economico. Occupa una superficie totale di 73.000 metri quadrati, di cui 55.000 recuperati da una struttura parzialmente in disuso, e dà attualmente lavoro a quasi 500 dipendenti, tutti qualificati: numeri già vicini all’obiettivo prefissato di 550 dipendenti entro il 2025. Il Circular Economy Hub di Mirafiori, è stato creato con l’obiettivo principale di prolungare la vita utile di componenti e veicoli, applicando la strategia delle 4R a livello industriale (Remanufacturing, Repair, Reuse, Recycle, ovvero rigenerazione, riparazione, riuso e riciclo). In dodici mesi 10.000 motori, 10.000 cambi e 1.000 batterie per veicoli elettrici, sono stati tutti rigenerati secondo le specifiche di Stellantis, assicurando identiche prestazioni e la stessa garanzia dei ricambi originali, 5.000 veicoli sono stati ricondizionati e 1,8 milioni di componenti processati nel centro di smistamento per le attività di rigenerazione all’interno dell’Hub o da altri fornitori, o destinati alla rete di riciclo Stellantis. I veicoli ricondizionati, conformi ai più rigorosi standard qualitativi, confluiscono nell’offerta di veicoli usati Spoticar. Parallelamente l’attività di demolizione dei veicoli (veicoli a fine ciclo vita e veicoli utilizzati per attività di ricerca e sviluppo) alimenta il canale dei ricambi Reuse: i componenti recuperati ancora in ottimo stato vengono venduti attraverso la piattaforma online del partner di Stellantis B-Parts, a singoli clienti e riparatori attraverso la rete post-vendita di Stellantis. I componenti invece non più utilizzabili sono conferiti nella rete di riciclo esterna, ai fini del recupero dei materiali. Il business generato da tutte queste attività concorre alla riduzione dell’impatto ambientale e contribuisce direttamente all’obiettivo di conseguire entro il 2030 oltre 2 miliardi di euro di ricavi dall’economia circolare, nel segno del piano Dare Forward 2030 di Stellantis.

