agenzia

A Piazza Affari il titolo sale a 11,88 euro

MILANO, 06 MAR – Stellantis in netto rialzo in Borsa dopo la decisione di Donald Trump di far slittare di un mese i dazi sulle auto nei confronti di Canada e Messico. A Piazza Affari il titolo sale del 2,6% a 11,88 euro.

